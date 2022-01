C'est une des figures emblématiques de notre championnat. Le capitaine briviste aux 324 matchs Saïd Hirèche, qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison, va prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec le club corrézien, selon des informations de RMC Sport. Celui dont la retraite avait un temps été annoncée n'entend donc pas raccrocher les crampons à la fin de l'exercice 2021-2022. Il sera ainsi de la partie pour au moins une année de plus, non pas dans la staff mais bel et bien sur le terrain.

Depuis le début de saison, il a disputé dix matchs, dont neuf comme titulaire, avec l’actuel avant-dernier de Top 14 qui reçoit Biarritz, dernier, ce samedi (17h) pour un match crucial dans la course au maintien.