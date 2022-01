"Les sentiments qui prédominent ce soir, ce sont la déception et la frustration. Cette défaite fait mal à la tête car nous avons mis tous les ingrédients pour nous imposer. Malheureusement, il en a peut-être manqué un en seconde mi-temps qui fait qu'on n'a pas su rester devant. C'est dommage pour le groupe qui a bossé dur et qui a tout donné. Il n'a vraiment pas manqué grand-chose pour s'imposer ce soir... Il y a beaucoup de frustration. En deuxième mi-temps, il nous a manqué un peu de maîtrise alors qu'en début de match nous avons pu alterner entre occupation, jeu d'affrontement et jeu au large. Nous nous sommes aussi fait pénaliser plus souvent."

"Du coup, l'UBB a eu davantage le ballon pour nous mettre sous pression. Ils ont scoré à chaque fois par trois points jusqu'à passer devant nous au score. Dans ces moments-là, il ne faut pas se déliter, il faut se regarder droit dans les yeux et puis se dire qu'on va s'en sortir tous ensemble. Il faut agir en groupe et se resserrer. C'est dur, ça fait mal à la tête à tout le monde, nos supporters, notre staff, notre bureau, à ceux qui aiment ce club. Nous sommes dans une position difficile, mais nous n'avons d'autres choix que de regarder devant."