Sous le mistral, les Varois ont repris le chemin de l’entraînement. Tous absents face à Perpignan, Charles Ollivon (béquille), Waisea (cuisse), Ihaia West (ischios et congés paternité) et Duncan Paia’aua (mollet) étaient bien sur le pré. Jean-Baptiste Gros (cheville) et Kolbe (mâchoire) ont également pu suivre l’intégralité de la séance, qui a mélangé des ateliers spécifiques et du collectif.

Cheslin Kolbe - ToulonIcon Sport

Le Sud-Africain a porté, une nouvelle fois, une chasuble différente de ses autres partenaires pour marquer le fait qu'il soit en reprise. L'ex-Toulousain s'est en revanche livré sans appréhension.

Serin, Timani... Un déplacement qui a laissé des traces

Malheureusement, le déplacement en Catalogne a amené son lot de blessés : Serin et Timani, touchés aux côtés, ont renoncé. Isa est resté en bord de terrain, mais son sourire ne prêtait pas à inquiétude. Jiuta Wainiqolo, auteur de deux essais en Top 14 et joueur le plus en vue depuis le début du championnat, et Mathieu Bastareaud étaient aussi absents. Sergio Parisse a participé à diriger la séance auprès du staff varois. Fresia (cheville), Halagahu (opéré d’un genou), Rabut (clavicule), et Villière (cheville) sont indisponibles pour le déplacement dans le Béarn.

Par Mathias Merlo