Dans quel état mental êtes-vous après cette nouvelle grosse blessure ?

Il faut l’accepter. C’est embêtant mais c’est ainsi, c’est la loi du sport. On va dire que je retiens le positif, je ne dois pas me faire opérer, c’est "simplement" une fracture si je peux le dire comme ça. C’est frustrant car cela faisait six mois que j'attendais de retrouver les terrains avec mes coéquipiers et je n’ai pas de chance dès le premier match. Je serai normalement absent pour une durée beaucoup moins longue que lors des opérations au niveau de ma cheville, c’est ce que je me dis au fond de moi pour garder le sourire.

Justement, quelle devrait être votre durée d’indisponibilité exactement ?

Je suis parti pour quatre semaines de botte dans un premier temps. Ensuite, je pense qu’il me faudra quatre à cinq semaines pour retrouver toutes mes sensations physiquement et être en capacité de rejouer. On va dire que j’en ai jusqu’à fin janvier, au minimum.

Pouvez-vous nous raconter l’action qui a amené cette fracture du péroné ?

C’est assez banal comme action. Dans les dernières minutes du match face à Paris, sur un appui assez fort lors d’un ruck, ça a lâché. J’ai directement senti craquer donc je savais que ça ne sentait pas très bon.

On vous a tout de même vu célébrer le succès avec les supporters varois, même si vous ne pouviez pas sauter…

Même si je m’étais à nouveau blessé, je voulais savourer le moment. Cela faisait six mois que j’attendais ça, de retrouver le goût de la victoire avec Toulon. Alors même si la douleur était présente, j’ai fait de mon mieux pour passer un peu de temps avec nos supporters.

À la fin de la rencontre, saviez-vous que votre blessure était assez grave ?

Tout le monde s’en doutait, oui. Je commence à être malheureusement habitué, et sachant que ça avait craqué, les docteurs du club ne s’attendaient pas à un miracle.

Y a-t-il un lien avec votre opération subie à la cheville il y a quelques mois ?

Non pas du tout. C’est sur la même cheville, la gauche, mais ce n’est pas une rechute. Il y avait déjà une certaine fragilité osseuse. Sur le coup, une trop forte pression a amené la fracture. Ce qu’il faut retenir, c’est que rien n'a bougé, c’est le gros point positif. Il faut attendre et repartir au travail quand je le pourrai.

Ils l’avaient fait lors de votre opération à la cheville, les membres du staff de l’équipe de France vous ont-ils appelé ou envoyé un message de soutien ?

Oui, j'ai reçu des messages pour me souhaiter un bon rétablissement. Cela fait toujours plaisir.