Rory Kockott devient entraîneur de la défense du Castres Olympique. Après 11 saisons passées au club tarnais, deux titres de champion de France, Kockott (36 ans) a décidé continuer l'aventure en intégrant le staff.

Dans le communiqué publié par le CO, Rory Kockott revient sur sa fin de saison compliquée en tant que joueur : "La fin de saison difficile que j’ai vécu a amené mon entourage à avoir des réactions publiques inadéquates et je le regrette" a-t-il déclaré. Il fait référence au tweet de sa femme, depuis supprimé, qui fustigeait le traitement réservé à son mari en fin carrière en accusant le CO, selon elle, de ne pas lui offrir une sortie digne de ce nom.

La situation semble s'être calmée puisque Kockott se dit "très heureux de pouvoir intégrer le staff de Pierre-Henry Broncan" avant d’ajouter "la passion que j’éprouve pour le club et pour la ville va bien au-delà de cela". De son côté, le Président du club Pierre-Yves Revol a estimé que Rory Kockott, joueur emblématique du club, avait toutes les qualités requises et la légitimité pour remplir cette fonction.