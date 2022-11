Ronan O’Gara est un technicien paradoxal. Le manager de La Rochelle vient d’être condamné à dix semaines de suspension par la commission de discipline de la LNR, ce qui signifie qu’il ne pourra revenir dans la tribune officielle que le 30 janvier. Son club a écopé dans la foulée d’une amende de 20 000 euros, dont 5000 avec sursis. Il a été condamné pour "atteinte à l’intérêt supérieur du rugby" après avoir mis en cause le corps arbitral.

L’ancien international irlandais a envoyé des messages à Franck Maciello, patron des arbitres français après le match qui opposa Brive à La Rochelle le 5 novembre. Lui qui semblait avoir des nerfs d’acier quand il jouait pour l’Irlande propose désormais un visage très extraverti. Comme le révélait le Midi Olympique dans son édition du 14 novembre, Ronan O'Gara a adressé plusieurs messages particulièrement déplacés pour se plaindre de l’arbitrage en des termes jugés "très mal venus, pour ne pas dire plus", selon une source interne à la Ligue. Mais ils ne concernaient pas forcément le match Brive-La Rochelle (gagné à l’extérieur par les Rochelais).

En tout cas, cette attitude a été très mal prise par René Bouscatel, président de la LNR et par Christian Dullin, vice-président de la FFR qui ont saisi directement la Commission de Discipline : une procédure très rare. Pour Ronan O’Gara ce n’était pas une première. Rien qu’en 2022, il a été sanctionné trois fois. La première fois pour deux semaines au mois de mai à cause de contestations auprès du corps arbitral lors d’un La Rochelle-Racing. Puis en septembre, il a écopé de six semaines pour avoir manqué de respect à un officiel après le match Lyon-La Rochelle du 5 septembre.

Top 14 - Ronan O'Gara en est à sa cinquième suspension depuis qu'il est à la tête des Maritimes. Dommage car sa compétence est reconnue.Midi Olympique

Coutumier des éclats de voix

Depuis l’été 2021, quand il est devenu le numéro 1 du staff rochelais, Ronan O’Gara a été suspendu cinq fois : aux faits précités, on ajoute deux semaines de suspension en novembre 2021 après un La Rochelle-Toulon pour "action contre un officiel" de match, mais aussi un blâme en avril 2022 pour "indiscipline" après un incident lors d’un UBB-La Rochelle.

On a souvent capté dans les tribunes ou en bord de touche, ses éclats de voix excédés. On se souvient aussi d’un face-à-face très tendu avec Christophe Urios en avril 2022 sur le bord de la touche au stade Chaban-Delmas. Il n’a pas hésité non plus à envoyer des messages furibards à des journalistes dont il n’appréciait pas les avis.

Ce comportement vient abîmer son image, alors que ses qualités d’entraîneur sont louées par tout le monde à La Rochelle à qui il a offert un premier trophée majeur, une Coupe d’Europe, mais aussi deux finales perdues (Top 14 et Coupe d’Europe). On le sait, il intéresse les fédérations anglaise et irlandaise (lire par ailleurs sur notre site). Il a visiblement le niveau pour entraîner au niveau international, mais il devra forcément se contrôler davantage pour assumer ce nouveau genre de responsabilités.