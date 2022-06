Vous n’avez pas du reconnaître votre équipe ce soir ?

On ne peut pas cacher notre frustration, notre prestation est très décevante. Notre préparation était pourtant bonne. Ce soir, on a pris une leçon dans la combativité et dans les rucks. Il n’y a pas eu photo, Toulouse a été meilleur que nous. La tactique c’était de déplacer Toulouse mais on a négliger le combat et je le prends à mon compte.

Il y a eu trop d’imprécision aussi pour espérer gagner ?

Le manque de précision est évident mais l’écart entre les deux équipes étaient trop grand. C’est une septième défaite contre Toulouse et nous devons l’accepter, mais surtout nous devons trouver le moyen de la stopper.

Vous avez bien réagi en fin de match..

Ce n'était pas loin de la honte donc c’était important de réagir oui, au moins pour l’honneur. On a pas réussi à jouer comme on voulait jouer. On ne peut pas gagner en donnant 33 points.

Dupont vous a fait mal ce soir.

Antoine, c’est quelqu’un qui est capable de faire basculer son équipe du bon côté, seul. Il n’y a personne proche de son niveau sur le terrain ce soir.

Votre communion avec les supporters, c’était un beau moment. C’était important pour vous de terminer cette saison avec eux?

Ce n’est pas un secret que les supporters de la Rochelle sont fidèles. Même quand ca allait mal, ils ont jamais tourné le dos à l’équipe. Avec notre public on est en train de créer quelque chose de fort. On souffre et on gagne ensemble.