" Il n’y a même pas photo, la meilleure équipe a gagné. On a touché le fond en manquant de respect à Pau. Si tu manques d'humilité, tu en payes le prix. On a été humiliés. On a beaucoup de travail à faire. J'ai mal au ventre pour le public, ils sont dégoutés pour une bonne raison. C'est une énorme déception, une grande claque. Il faut se regarder dans le miroir et comprendre le mot humilité.On a touché le fond, c'est une journée noire pour moi. Les bons managers ne font pas deux fois la même faute. On a mis nos valeurs à la poubelle ce soir, ça me pèse beaucoup… "