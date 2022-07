1. Romain Ntamack

Le numéro 10 d'un club. Romain Ntamack a toujours joué au Stade toulousain, et d'années en années a su s'imposer en tant qu'ouvreur incontestable du club de la Haute-Garonne. Cette saison encore, Ntamack prouve son importance au sein de l'effectif. Avec 24 matchs joués, entre le Top 14 et la Champions Cup, Ntamack a marqué 9 essais. Au-delà de ses statistiques personnelles, l'ouvreur gère le jeu toulousain d'une main de maître, entre relances, franchissements de la défense adverse ou bien du jeu au pied pour inverser la pression. Celui qui est aussi l'ouvreur du XV de France, où il bute également, a réalisé une saison plus que satisfaisante avec le Stade toulousain. Il a annoncé en mai dernier la prolongation de son contrat jusqu'en 2028.

Romain Ntamack - Stade toulousainIcon Sport

2. Paolo Garbisi

L'ouvreur italien du Montpellier Hérault Rugby a tout simplement explosé cette saison. Pour sa première année en Top 14, Paolo Garbisi (22 ans) a emmené ses coéquipiers jusqu'au Stade de France et a ramené le Brennus à la maison. Faisant toujours preuve de caractère et d'une fougue sans égale, Garbisi enchaîne les feuilles matchs : 21 matchs joués cette saison (Top 14 et Champions Cup), 166 points marqués dont 2 drops. Seul petit hic, il n'inscrit aucun essai sous les couleurs du club héraultais. Malgré tout, ses prestations sérieuses et appliquées lui permettent de s'imposer au sein de la hiérarchie des ouvreurs montpelliérains, et même de passer devant le champion du monde sud-africain, Handré Pollard.

Paolo Garbisi - MHRIcon Sport

3. Ihaia West

Pour sa quatrième saison au sein du Stade rochelais, Ihaia West s'est révélé être une pièce importante de l'effectif. L'ouvreur néo-zélandais de 30 ans a été titularisé à 22 reprises cette saison pour 24 matchs joués (Top 14 et Champions Cup). Il inscrit 247 points dont 5 essais et 1 drop. Auparavant peu en réussite au pied, l'ouvreur rochelais tournait à 66% en début de saison, West a beaucoup travaillé et affichait des statistiques plus correctes vers la mi-avril avec environ 79% de réussite face aux poteaux. Ihaia West contribue grandement à la victoire du Stade rochelais en finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster et permet ainsi au club charentais de remporter son premier titre européen. West rejoindra la saison prochaine le Rugby club toulonnais, pour trois années.

Ihaia West - Stade rochelaisIcon Sport

4. Matthieu Jalibert

Cette saison aura été moins brillante pour le jeune ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, en grande partie à cause de ses blessures récurrentes à la cuisse. Il est absent durant plusieurs mois entre la mi-janvier et début mai. Malgré tout, Jalibert joue 16 matchs cette saison avec l'UBB et marque 6 essais. Un résultat prolifique qui explique la grande attente qui existait autour de son retour. Matthieu Jalibert a annoncé dès octobre 2021 la prolongation de son contrat avec l'UBB jusqu'en 2025. Encore de quoi marquer de sa patte l'histoire du club girondin.

Matthieu Jalibert - Union Bordeaux-BèglesIcon Sport

5. Léo Berdeu

L'ouvreur du LOU, Léo Berdeu a été l'une des révélations du Top 14 cette saison. Avec 26 matchs joués et 7 en Challenge Cup, Berdeu a su montrer sa maîtrise dans différentes catégories de jeu. Il est le meilleur marqueur du Top 14, avec 251 points inscrits au pied. Il est également un attaquant tranchant, il marque 6 essais cette saison. Il emmène ses coéquipiers jusqu'en finale de la Challenge Cup et remporte le trophée européen face au Rugby club toulonnais. Léo Berdeu a prolongé avec le LOU jusqu'en 2024.

Léo Berdeu - LOUIcon Sport