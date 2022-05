Pour être un contrat longue durée, c'est un contrat longue durée ! Ce mercredi, le Stade toulousain a annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation de contrat de Romain Ntamack ! Le demi d'ouverture de 23 ans est désormais lié à son club de toujours jusqu'en 2028 ! Après avoir fait toutes ses classes dans les équipes jeunes de Toulouse, l'international tricolore évolue en équipe première depuis 2018, avec qui il a disputé 87 rencontres depuis.

Depuis, Romain Ntamack rafle tout ou presque avec le Stade toulousain. En 2019, il remporte son premier bouclier de Brennus avec les Rouge et Noir. Puis le coup de grâce est arrivé la saison dernière. Avec le numéro dix dans le dos, l'ainé de la fratrie Ntamack réalise un historique doublé Top 14-Champions Cup avec son club de toujours. Cette saison, après avoir été éliminé en demi-finale de la plus grande des Coupes d'Europe par le Leinster, les Toulousains sont encore en course pour réaliser le triplé en championnat.

Dans le même temps, le club rouge et noir a également annoncé la prolongation du petit frère, Théo. Le troisième ligne centre de 19 ans est désormais lié à Toulouse jusqu'en 2025. International français des moins de 20 ans, Théo Ntamack est lui aussi promis à un bel avenir.