"On a fait une très grosse première mi-temps, mais après la pause, Pau hausse son niveau de jeu et on se laisse un peu aller. C'est notre péché mignon depuis quelques matchs mais on arrive à gagner donc ça reste positif. Le match se joue sur des petites choses, et il aurait pu basculer. L'important est d'enchaîner, cela montre pas que ne n'est pas que de la chance, mais on doit arriver à tuer les matchs avant. Cela nous pousse à repartir au travail dès lundi, car nous avons la sensation que nous pouvons faire mieux. On a le match en main et je pense que nous avions les capacités de tenir Pau à distance. Il faut que l'on arrive à régler ça sinon on va perdre des matchs."