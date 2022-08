Romain, quel est votre ressenti après ce match ?

Nous avons vu les points qu’il nous reste à travailler. C’est une bonne piqûre de rappel avant de reprendre le championnat et avant notre second match amical. Au moins, ça montre que nous avons encore beaucoup de choses à travailler, que ce soit physiquement ou même sur notre plan de jeu.

Vous aviez moins de gaz que votre adversaire. Le stage a-t-il pesé ?

Non, peut-être qu’ils ont un peu plus de préparation que nous. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. On aurait pu mieux faire les choses et avoir plus de possibilités si nous avions été plus en place collectivement. Nous avons pêché un peu plus, car ils ont déjà un match dans les jambes, mais je pense qu’on aurait pu et dû faire mieux, collectivement, dans notre animation offensive, où nous n’avons pas réussi à mettre notre jeu en place.

Y-a-t-il eu de la précipitation ?

Forcément, il y avait l’envie de bien faire car tu n’as pas joué depuis longtemps. Au final, tu fais tomber les ballons au bout de deux temps de jeu. C’est dommage. Collectivement, nous avons mal fait les choses. Pour moi, ce sont des choses faciles à corriger.

Êtes-vous inquiet de votre prestation, ou est-ce normal à ce moment de la préparation ?

Non, je ne pense pas qu’il faille s’inquiéter, mais au moins, on sait ce que nous avons à travailler. Avant le match, nous pouvions avoir des interrogations en se disant qu’on était peut-être en place. Là, on voit qu’on n’est pas en place et qu’on a encore beaucoup à travailler.

Jefferson Poirot voulait sortir de ce match avec des certitudes. En avez-vous ?

Nous en avons sur ce qu’il nous reste à travailler. Il y a des incertitudes, car nous n’avons pas réussi à mettre notre jeu en place.

Vous attendiez-vous à être embêtés de la sorte ?

Non, sinon, nous aurions fait un match différent et nous aurions été meilleurs dans le combat. On s’est fait bouffer dans le combat, car nous avons eu des rucks lents. Bayonne a fait un match plein.