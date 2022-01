En ce même mercredi, le club toulousain a également annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation de contrat de Richie Arnold. Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, le deuxième ligne australien, frère de Rory, est désormais lié au Stade toulousain jusqu'en 2025. Que de bonnes nouvelles pour les supporters haut-garonnais !

Les grandes manœuvres se poursuivent au Stade toulousain. L'information circulait depuis de nombreuses semaines déjà et comme annoncé par Midi Olympique, Ugo Mola va bel et bien poursuivre l'aventure sur les bords de la Garonne. Lui qui voulait s'inscrire dans la durée avec "ses" cadres, est en train de réussir son pari. L'ancien manager Albigeois a vu les Julien Marchand, Antoine Dupont, Cyril Baille ou encore François Cros prolonger jusqu'en 2027 voire 2028. Ugo Mola devrait donc lui aussi prolonger son bail dans la ville Rose et continuer de performer avec un effectif qu'il a façonné à son image et à celle de son staff.

Rappelez-vous. Nous sommes en 2017, pour sa deuxième année à la tête du club toulousain, Ugo Mola vit des jours quelque peu compliqués sur le banc rouge et noir. Les résultats ne suivent pas et le Stade toulousain termine douzième du Top 14. Une épreuve difficile pour les supporters haut-garonnais qui va amener des jours bien meilleurs. La saison suivante, un certain Antoine Dupont rejoint les rangs toulousains et des joueurs comme Romain Ntamack ou Thomas Ramos explosent au plus niveau. La machine est en marche.

L'apothéose en 2021

Mois après mois, saisons après saisons, le grand Toulouse fait son retour et le jeu aux grandes envolées, voulu par Ugo Mola fait ses preuves. Après un barrage en 2018 (perdu face à Castres), les joueurs toulousains écrasent la saison 2018/2019. Un effectif quatre étoiles qui remporte le bouclier de Brennus en 2019. Le plus beau reste alors à venir. Après une saison stoppée net par le Covid-19, Toulouse n'a pas perdu en appétit.

Cette fois, c'est sur les deux tableaux que les Haut-Garonnais vont démontrer toute leur puissance. Grâce à des prestations impressionnantes, les protégés d'Ugo Mola se positionnent comme favoris à leur propre succession en championnat et à une cinquième étoile sur la scène européenne. Ce qui devait arriver, arriva, Toulouse côtoie les sommets durant le printemps 2021. Ugo Mola s'offre son deuxième Brennus et sa première Champions Cup à quelques semaines d'intervalle.

Cette belle histoire est donc loin d'être terminée entre un manager général et une formation qui lui correspond et qui gagne. Ugo Mola devrait donc poursuivre l'aventure à Toulouse jusqu'en 2027 au minimum, pour le plus grand plaisir des supporters rouge et noir et des amateurs du beau jeu.