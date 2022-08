Jusque-là, il était souvent considéré comme la doublure idéale. C’était oublier que le Toulousain Peato Mauvaka fut titulaire lors de la finale de Top 14 en 2019 ou celle de Champions Cup en 2021. Suppléant à chaque fois Julien Marchand dans le XV de départ, il avait été royal. Au point de s’imposer, d’abord dans l’esprit du staff des Rouge et Noir, comme le complément parfait du capitaine stadiste, et non plus comme son simple remplaçant. Il n’y a qu’à jeter un œil sur le temps de jeu des deux (hormis sur absence de l’un ou de l’autre) pour se rendre compte qu’il est désormais partagé.

Une aubaine d’ailleurs pour eux, ainsi que pour le XV de France. Car le duo officie avec autorité, non seulement à Ernest-Wallon, mais aussi en sélection. Et, si Marchand impressionne sur le plan international depuis deux ans et demi, Mauvaka a clairement passé un cap sur cette scène en cette dernière année...