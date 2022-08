Treiziste, Grace devrait découvrir le rugby à XV au Racing 92 et devait remplacer Teddy Thomas sur l'aile des Ciel et Blanc dès la saison prochaine. Cette grave blessure change évidemment les plans des Franciliens, qui voient leur futur joueur être obligé de passer par la case chirurgie. Déjà blessé au biceps et aux ischio-jambiers cette saison, le Gallois souffre cette fois d'une blessure bien plus préoccupante. Il manquera forcément la fin de saison de Super League, mais aussi une bonne partie de la saison de Top 14 2022-23.

Une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui n'accueilleront aussi Wame Naituvi qu'à l'été 2023, après un accord avec son club de Mont-de-Marsan. La saison n'a pas encore commencée qu'elle est déjà frustrante pour les Racingmen.