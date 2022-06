Alka Seltzer, Hépatoum et consommation record d'eau, c'est certainement les ingrédients les plus utilisés par l'équipe rochelaise en début de semaine. Après avoir fêté comme il se doit, cette victoire historique, La Rochelle a retrouvé les terrains, mercredi pour une journée de récupération. Ronan O'Gara, participant actif à ces longues et belles heures de célébration arrosées en tout genre, n'a pas eu à recadrer ses joueurs.

Chacun avait déjà en tête, le week-end qui se profile et le match décisif qui se profile à Lyon. Reda Wardi indiquait tout sourire que groupe avait "réussi à faire la fête sans trop déborder." Bonne idée car "le match de ce week-end a la même importance que celui de la semaine dernière" assurait mercredi dernier, le manager irlandais en écho avec ce qu'avait indiqué un Greg Aldritt désormais Rochelais jusqu'en 2026, " déterminé à aller faire un gros match à Lyon pour commencer."

Se qualifier, une équation simple

Car dimanche, se joue tout simplement, une qualification pour les phases finales. Le hasard du calendrier, fait que La Rochelle et le Lyon, tout deux champions d'Europe, vont s'affronter pour la dernière journée du Top 14 avec à la clé une place en barrage. Pour aller en barrage, le LOU doit l'emporter avec le bonus offensif. Point. Une victoire, un match nul ou une courte défaite enverraient les Rochelais en barrage. L'appétit des Rhodaniens contre l'ambition maritime. De quoi faire saliver tous les amateurs de l'ovalie hexagonale.

La Rochelle - Lyon lors de la 13ème journée de Top 14Icon Sport

Le problème principal sera surtout la digestion de l'exploit majuscule face au Leinster. "Les mecs ont déjà basculé. Ils sont là" explique Romain Carmignani. "On va être compétitif encore, dimanche prochain." Certes mais le staff technique rochelais s'attend à un match "assez ouvert parce qu'ils doivent inscrire 3 essais de plus que nous." "Et nous, si on veut recevoir en barrage", poursuit le technicien, "il faut que l'on fasse un match plein." Et de conclure : "il faut qu'on fasse une sacrée rencontre dimanche."

"Ils avaient la dalle"

Frais, au moins mentalement, le groupe Jaune et Noir s'attend à une réception digne de leur nouveau statut de champion continental. "Je trouve qu'ils ont fait un super-match. Ils ont réussi à mettre en place ce qu'ils avaient envie. Ils avaient la dalle. Ça s'est vu", précise Romain Carmignani. La Rochelle, s'est préparée avec des "entraînements moins longs" en toute logique, même si cela fait un mois qu'ils sont dans cette configuration. les joueurs ont revu les points à améliorer et se sont resserrés sur l'objectif lyonnais. D'ailleurs, le groupe ne subira que "quelques modifications" assure Romain Carmignani, avant d'ajouter, "mais c'est le groupe qui était contre le Leinster."

Un super match entre champions

Reda Wardi envisage ce match comme un autre défi, lui qui sera certainement titulaire : "Cela va être un match très compliqué. Chacun veut sauver sa peau, c'est normal. Après, cela va être un nouveau gros match ce week-end. C'est cool. Il va falloir tout donner." Aussi, il n'imagine pas une non-qualification : "Cela serait très triste qu'un champion d'Europe se fasse éliminer comme ça..."

Inutile de dire que l'option n'a pas été envisagée dans ce groupe qui a effectué un entraînement, vendredi, intense, sur le terrain synthétique. Reda Wardi, en bon pilier, sait les valeurs de combat qu'il faudra encore une fois afficher sur le terrain lyonnais. Pour La Rochelle, cela sera de nouveau, l'adrénaline, la pression et l'intensité. Les Maritimes en ont maintenant l'habitude. Leur objectif final : faire vibrer le Vieux-Port, comme le week-end dernier.