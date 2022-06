La journée la plus prolifique de la saison

Il y avait de l'enjeu et les joueurs se sont mis au niveau ! Lors de cette dernière journée, 42 essais ont été inscrits durant les 80 minutes du temps règlementaire et les temps additionnels. C'est évidemment le record de cette saison. Mais depuis la saison 2005/2006, le record absolu remonte à la dernière journée (encore une fois!) de la saison 2012/2013 où 59 essais avait été inscrit.

Cette année, les 18ème et 24ème journée avaient atteint les 40 essais et le nombre moyen d'essais marqués est de 4.54 essais par match, pour un total de 827 essais marqués lors de la phase régulière.

Top 14 - En s'imposant contre Toulon, le Racing 92 reste dans le top 6 et élimine par le même temps le RCT de la course à la phase finaleIcon Sport

Toulouse sur un podium flatteur

3ème : voilà la place du match Toulouse-Biarritz d'hier dimanche sur le podium des plus gros scores de l'histoire du Top 14 version récente. Le Clermont-Dax de 2008 (95-7) trône à la première place, juste devant un autre match de Toulouse, encore à Ernest-Wallon face à Pau (83-6) en mai 2019. La bande à Dupont a donc récidivé en détruisant la lanterne rouge biarrote avec 73 points d'écart.

Castres, historique premier

Incontestablement, Castres a réalisé la bonne opération de cette 26e journée. Les Tarnais ont battu la Section paloise sur la pelouse du Hameau (16-26) et ont profité des défaites de l’UBB et de Montpellier pour se hisser à la première place du Top 14. Une réussite immense, qui est aussi historique puisqu’il s’agit de la première fois que Castres termine à la première place du championnat et accède directement aux demi-finales. Les Tarnais sont au sommet, et attendent maintenant le vainqueur du duel entre Toulouse et La Rochelle.

Top 14 - Vainqueur de Pau au Hameau, le CO termine la phase régulière à la première placeIcon Sport

Deux transformations pour… un deuxième ligne !

On est plus habitué à le voir au combat dans les rucks que dans la lumière lors des tirs au but. Mais ce dimanche, Iosefa Tekori n’avait rien à envier à Jonny Wilkinson. Pour sa dernière au Stade toulousain, lors d’une fabuleuse victoire face à Biarritz, le deuxième ligne s’est illustré avec non pas une, mais deux transformations réussies ! À la 73e minute, il réussissait son coup de pied alors même qu’il se situait très excentré sur le terrain. En plus de cela, il marquait un essai pour conclure parfaitement cette soirée et son aventure toulousaine.

Brive à l’extérieur, ca faisait longtemps !

Ils ont attendu le bon moment pour glaner leur premier succès hors de leur base. Les Brivistes sont allés s’imposer sur la pelouse du Stade français ce dimanche (17-33) pour décrocher leur maintien dans l’élite. Une victoire qui était nécessaire, puisque Perpignan a, dans le même temps, gagné face à l’UBB et menaçait grandement les Coujoux. Plus mauvaise équipe du championnat à l’extérieur jusqu’alors, avec seulement deux points pris à Toulon et à Castres, Brive prend donc deux fois plus de points sur un match que lors de toute la saison à l’extérieur. Assez fou. Il faut d'ailleurs remonter à janvier 2021 pour voir le CAB gagner loin du Stadium municipal en Top 14, c'était au Hameau (32-27).