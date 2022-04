Ces derniers temps, le nom de Semi Radradra circule sur le marché des transferts. Alors que le club de Bristol serait confronté à un possible problème de salary cap, la solution de ne pas conserver le joueur parmi les plus chers du monde (estimé à 1,2 M€ par saison) s'est naturellement posée. D'après The Rugby Paper, Bristol devrait réduire sa masse salariale de presque 500 000 euros pour la saison prochaine. Le club ayant raté la date limite pour activer les clauses de sortie de certains joueurs, l'avenir du centre fidjien avec les Bears pourrait donc être remis en question. De là à envisager un retour au RCT ? Selon nos informations, c'est encore très loin d'être fait et la tendance serait plutôt à ce que Semi Radradra reste aux Bears la saison prochaine.

Le RCT aurait pu s'offrir une paire de centres de luxe...

Au centre du terrain, le RCT a déjà frappé fort pour la saison prochaine en s'attachant les services d'un autre Fidjien, Waisea, actuellement au Stade français. Auteur d'une nouvelle saison exceptionnelle, il compte parmi les meilleurs joueurs du Top 14. Grâce à ses seuls exploits, Waisea a longtemps permis aux Parisiens d'espérer accrocher une place dans le wagon des six qualifiés pour les phases finales. Ce qui ne devrait finalement pas arriver.

L'idée d'aligner Radradra et Waisea au centre, à Toulon, la saison prochaine, est forcément alléchante sur le papier. Les deux compères sont déjà régulièrement associés sous le maillot des Fidji, avec lesquels ils font des ravages.

Top 14 - Semi Radradra sous les couleurs de Toulon lors d'un match face à Montpellier.Icon Sport

Pour rappel, pour la saison prochaine, le RCT devrait accueillir les renforts de Dany Priso (pilier gauche, La Rochelle, 28 ans), Teddy Baubigny (talonneur, Racing 92, 23 ans), Mathieu Tanguy (deuxième ligne, La Rochelle, 25 ans) ainsi que l'ouvreur néo-zélandais Ihaia Waest (La Rochelle, 30 ans).

Du côté du staff, Franck Azéma, arrivé en octobre 2021 et qui a relancé le club de la rade alors englué dans la course pour le maintien, sera associé à l'enfant du pays, Pierre Mignoni, qui retrouvera le RCT sept années après l'avoir quitté pour rejoindre Lyon.