"Un véritable mystère". Tel était le titre d'un portrait consacré Ian Osborne par le Financial Times, célèbre journal d'économie, en mai 2021. L'entrepreneur de trente-huit ans a construit un business à hauteur d'un milliard et demi de dollars. Très discret, et n'ayant jamais donné d'interview, le Britannique a notamment co-fondé Hedosophia, un fonds d’investissement international accompagnant des entreprises du monde de l’Internet et de la tech. Selon les informations du Financial Times, Osborne aurait même investi dans plusieurs sociétés mondiales comme Spotify et Alibaba.

Né et élevé dans le coeur de Londres, Ian Osborne a obtenu son diplôme d'économie dans la capitale anglaise en 2005. Avant de devenir un fin stratège financier, le Londonien a d'abord travailler auprès de la mairie de New York. Décrit unanimement comme un homme dont la "nature n'est pas de se promouvoir", le nouvel actionnaire briviste serait même "obsesionnellement discret". À Brive, Ian Osborne débarque avec sa société Longsutton Sports Holding Limited à hauteur de 33% dans le capital de Brive Rugby SAS, selon les informations de La Montagne.

Yannick Bolloré (Brive)Icon Sport

Approché par Vivendi

Alors que l'entrepreneur anglais était intéressé par des clubs anglais, Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, a finalement réussi à séduire Osborne pour s'implanter en Corrèze. " Ian s’était aussi renseigné sur des clubs anglais. Mais après plusieurs audits réalisés, il s’est, avec ses équipes, rendu compte que leur santé financière n’était pas au mieux. Au tout début, il a donc demandé à Yannick Bolloré le nom d’une banque française qui pourrait l’accompagner dans son projet mais Yannick a fait plus que ça en lui parlant du CAB", confie Simon Gillham pour La Montagne.

Toujours selon le quotidien régional, Ian Osborne a également été séduit par la stabilité financière et humaine du club. Le Britannique ne vient pas à Brive pour être un nouveau mécène du championnat, mais bien pour accompagner le CAB vers les sommets du Top 14. Osborne investira qunize millions d'euros en cinq ans avec un objectif précis : améliorer les infrastructures et la formation : "Le CA Brive est un club unique. Il joue un rôle majeur dans la vie corrézienne et occupe une place de choix dans l’imaginaire du rugby français. Le Top 14 est une compétition remarquable et le rugby français, aussi bien au niveau des clubs qu’au niveau national, est à un tournant tout à fait passionnant de son histoire. Mes nombreuses visites la saison dernière à Brive ont renforcé ma conviction que les supporters sont les meilleurs de France et qu’ils méritent que leur club retrouve la gloire du passé. Je serai un actionnaire pro-actif de long terme. En plus de renforcer l’équipe, j’ai l’intention d’investir dans les infrastructures du club, y compris dans la remarquable formation qui contribuera à faire émerger les prochaines icônes Brivistes".

À quelques jours de la première réception de la saiso, face à Lyon, l'attention ne se portera plus uniquement sur la bande de Saïd Hirèche, mais bien sur "le véritable mystère" de Brive, en coulisses.

Par Clément LABONNE