Alors que de nombreux acteurs du sport se mobilisent pour que des jauges proportionnelles à la capacité des stades soient instaurées, l'Assemblée Nationale a voté ce lundi contre ces jauges proportionnelles. En clair, des jauges fixes de 5000 spectateurs restent donc à l'ordre du jour.

"Je comprends parfaitement le principe de mettre en place des jauges proportionnées à la dimension des stades de football par exemple. Et ainsi ne pas appliquer la même limitation de 5.000 spectateurs au stade de France ou au magnifique stade des Alpes de Grenoble qui est quand même plus petit, a encore estimé Olivier Véran pour défendre sa position. Quand on commence à appliquer un système de jauges proportionnées dans un établissement accueillant du public, cela veut dire qu’il va falloir compter les mètres carrés. On l’a vu avec les centres commerciaux et l’application du pass sanitaire... Cela a été un débat sans fin, qui à la fin risque de tuer le dispositif."