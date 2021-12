Alors qu'une jauge de 5000 spectateurs dans les stades vient d'être remise au goût du jour, la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a voté mercredi un amendement permettant d'instaurer des jauges proportionnelles à la capacité des stades. "C’était une question de bon sens. Les jauges dans les stades et salles de spectacle seront établies à partir du prorata de la capacité d’accueil et non pas en valeur absolue" a déclaré le député LREM à l'origine de l'amendement, Sacha Houlié, sur son compte Twitter.

Cependant, tout reste encore à faire puisque le projet de loi doit passer devant le Parlement dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, et peu importe l'avenir de cette loi, il s'agit là d'une première victoire pour les présidents de club. Si cet amendement entre en vigueur dans les semaines à venir, les matchs de Top 14 et Pro D2 pourraient se jouer devant un nombre de spectateurs limité, mais différencié selon les capacités respectives des stades. Et non plus devant un nombre fixé à 5000 spectateurs. L'objectif est aussi d'éviter de nouveaux huis clos dans les stades.