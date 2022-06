On préfère prévenir tout de suite, il y a une (toute) petite prise de position dans cet article. Certains débats sont d’une telle subjectivité qu’il n’ont finalement pas de réponse exacte malgré plusieurs heures de discussion. Celui pour définir le meilleur joueur du Top 14 cette saison entre parfaitement dans cette catégorie. Malgré tout, un nom se détache : celui de Zach Mercer.

Peu de monde, si ce n’est personne n’aurait misé sur l’Anglais avant le coup d’envoi de la saison. Pourtant, il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour s’apercevoir que le troisième ligne centre possède un talent rare. Débarqué de Bath lors de la dernière intersaison, les amateurs du meilleur championnat du monde l’ont découvert pour la première fois à Toulon. Sur la mythique pelouse de Mayol, Mercer frappe fort. C’est lui qui inscrit l’essai du match nul à la dernière seconde. La première pierre d’une saison hors du commun.

Zach Mercer face à Toulon lors de la première journée.Icon Sport

Marqueur discret, ferrailleur au sommet

Vous nous avez donc vu venir. Le championnat s’est découvert une nouvelle tête d’affiche sous la tunique héraultaise. Jamais décevant, toujours dominant, le champion du monde des moins de 20 ans a intégré une classe à part. À l’aube de l’année 2022, Zach Mercer était déjà devenu pour certains la meilleure recrue de la saison. Quelques mois plus tard, ce débat n’existe plus, et on a presque envie de dire que celui du meilleur joueur de la saison non plus.

Quoi de mieux pour convaincre les sceptiques que quelques statistiques ? Au final, à y regarder de plus près, ce n'est pas derrière la ligne que l’ancien joueur de Bath se distingue le plus. Il a "seulement" inscrit deux essais en vingt-six rencontres, mais certains joueurs n’ont pas besoin de terminer en terre promise pour faire la différence. En attestent ses trois actions de classe au Stade de France, qui ont toutes initié des actions d’essai.

C’est son activité de tous les instants qui impressionne le plus. Il termine la saison avec 352 courses ballon en main, cela équivaut à une moyenne d’un peu plus de 13 courses à chacune de ses sorties. Ces chiffres le placent bien évidemment tout en haut du classement des meilleurs porteurs de balle du championnat. Avec ses percussions, il aura réussi à casser pas moins de 83 plaquages. En défense, ce n'est pas trop mal non plus avec un taux de réussite au-delà des 90%. Loin de nous l’idée d’en revenir au dicton "les hommes mentent, pas les chiffres", mais tous ceux qui restent insensible aux données dévoilées au-dessus nous pousseront à l’évoquer.

Qui d’autre ?

Bien évidemment, nous ne sur-estimons pas le talent de Zach Mercer. Être le meilleur joueur du Top 14 sur une saison ne veut pas forcément dire que vous êtes le plus talentueux. Les Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Grégory Alldritt sont une marche au-dessus en termes de talent pur, mais sur la saison, avantage au troisième ligne centre héraultais. Le Ciste remplit toutes les cases sans l’ombre d’un doute.

Par chance pour le MHR, il est boycotté par le staff anglais, c’est en partie pour cela qu’il a rallié la France. Il a donc pu performer durant toute la saison avec son club, sans trêve internationale. Et puis, même si le palmarès n’est pas forcément prioritaire, le Bouclier de Brennus reposera dans l’Hérault pendant au moins un an. Et ça, c’est peut-être la meilleure action de Zach Mercer cette saison, et dieu sait qu’il y en a eu…