Jono Gibbes avait fixé le cap à dix matchs pour mesurer les premiers effets de sa méthode sur le jeu clermontois. Sans ses internationaux et perturbée par plusieurs blessures, en particulier dans ses lignes-arrières, l’ASM a réussi une prestation encore loin d’être parfaite, mais tout de même convaincante, avec un bonus offensif et une défense efficace. Avec le retour de Franck Azéma au Parc des sports Marcel-Michelin, les Jaunards se devaient d’élever le curseur de performance pour venir à bout d’un tout nouveau Toulon, encore clairement en rodage et aurait pu creuser plus encore l’écart, avec plus de réussite pour ses buteurs.

Dans ce match entre deux équipes en difficulté au classement avant cette dixième journée, les conditions de jeu difficiles, avec une pluie fine, n’ont pas facilité les grandes envolées. Et si Franck Azéma savait sans doute avant ce match qu’il avait du travail pour remettre Toulon sur les rails, le nouveau manager varois va devoir placer la discipline en première ligne de son chantier. 19 pénalités sont venues sanctionner les Toulonnais dans ce match, dont deux ont donné lieu à des cartons jaunes en première période pour Fresia et Rabbadj. Les joueurs du RCT ont parfaitement récité toute la panoplie des fautes possibles et imaginables, au cours d’une première période où Clermont aura fait preuve de maladresse, malgré près de 70 % de possession. À l’image de Morgan Parra, seulement à deux sur six dans ses tentatives au but, ou encore JJ Hanrahan, pas toujours tranchant dans ses choix de jeu au pied, Clermont aurait pu s’envoler au score. Il n’en fut rien finalement.

19 pénalités et 2 cartons jaune concédés par Toulon.

Avec de très nombreuses opportunités, Morgan Parra a tout de même offert deux pénalités, en plus d’un essai de Georges Moala (4e), permettant à son équipe de mener 11-6 à la pause. Un petit miracle pour les Toulonnais… En seconde période, Clermont a trouvé un peu plus de réglages, inscrivant un nouvelle fois un essai rapide par Jean-Pascal Barraque (44e), suite à un jeu au pied quelque peu retrouvé de son ouvreur irlandais. Malgré des buteurs en échec ce soir, Clermont a fait un premier break avec une troisième essai de Tiberghien, qui a mystifié la défense adverse pour un essai loin d’être fait. En face, Toulon était à peine moins indiscipliné qu’en première période, mais revenait une fois encore dans le match par un essai en contre d’Aymeric Luc à 10 minutes du terme (21-16). Mais pour l’ASM, pas question de ne pas récompenser ses nombreux efforts d’un bonus offensif, dès lors, le pack clermontois s’est remis en route, pour breaker définitivement et permettre à Yohan Beheregaray d’inscrire le quatrième essai libérateur des Jaunards. Avec un peu plus de réussite, Clermont aurait pu gagner plus sereinement, mais les Auvergnats peuvent tout de même partir pour 10 jours de vacances l’esprit plus léger.

Avec ce succès, qui donne de l’air aux Clermontois au classement (8e place avec 23 points), Jono Gibbes va pouvoir profiter de la trêve internationale pour faire souffler son effectif, puis de parfaire sa méthode, avant un déplacement à Perpignan, samedi 18 novembre (15h). Pour Toulon, c’est déjà la sixième défaite en dix matchs, et une triste 12e place (16 points) pour clôturer ce premier bloc de la saison. Dès-lors, Franck Azéma va lui aussi utiliser la trêve salvatrice, pour imposer ses idées à un groupe qui va recevoir Lyon à la reprise (samedi 18 novembre à 17h). Il sera grand temps pour les Varois de retrouver le chemin du succès, pour encore espérer lutter pour les places qualificatives en fin de saison.