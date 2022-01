Ce mardi, les Toulousains ont retrouvé le chemin de l'entraînement, à Ernest-Wallon, moins de trois jours après la défaite à Clermont (13-16). Et il y a des retours qui passent moins inaperçus que d'autres. Comprenez par là qu'il est difficile de rater les carcasses des jumeaux Arnold (2,08m chacun) lesquels ont effectué la séance normalement et ont ainsi participé à l'opposition proposée par le staff. Une bonne nouvelle puisque les deux Australiens squattaient l'infirmerie depuis plusieurs semaines. Richie Arnold avait été victime d'une fracture de l'avant-bras fin octobre quand Rory Arnold avait été sérieusement touché à un genou avec les Wallabies fin novembre.

Top 14 - Boris Palu (Racing 92) plaque Rory Arnold (Stade toulousain) sous les yeux d'Alexi BalèsIcon Sport

Si le premier a toutes les chances d'être disponible pour la réception de Montpellier dimanche, les voyants semblent aussi au vert pour son frère, même si l'encadrement veut rester prudent. Et c'est forcément une excellente nouvelle pour les Rouge et Noir, d'autant que le deuxième ligne international français Thibaud Flament a été victime d'une commotion à Marcel-Michelin et a donc dû vite céder sa place. Il n'est évidemment pas avec le reste du groupe cette semaine.

Antoine Dupont encore ménagé

Parmi les autres retours, il faut noter que le pilier droit all black Charlie Faumuina, qui a été malade, est désormais apte. Tout comme le trois-quarts centre Santiago Chocobares, l'ailier Dimitri Delibes ou le polyvalent Tim Nanaï-Williams, tous trois ennuyés par des problèmes aux ischio-jambiers récemment mais qui vont postuler contre le MHR. En revanche, un léger doute subsiste encore autour du demi de mêlée Antoine Dupont. Victime d'un état grippal, le meilleur joueur du monde - déjà exempté du déplacement en Auvergne - était encore ménagé mardi. Pour l'heure, sa participation contre Montpellier n'est bien sûr pas remise en cause et sa présence sur les terrains annexes d'Ernest-Wallon est espérée rapidement par le staff toulousain, qui a été rassuré par l'état de santé de plusieurs joueurs touchés à Clermont.

Top 14 - Dorian Aldegheri (Toulouse) face au Racing 92Icon Sport

Les deux piliers droits Dorian Aldegheri et Paul Mallez se plaignaient respectivement d'une béquille et d'une douleur au dos mais ils ont repris normalement. Comme Romain Ntamack qui avait un peu mal aux côtes. Tous seront bien opérationnels dimanche. A noter enfin que le flanker springbok Rynhardt Elstadt, qui s'est sérieusement blessé à une cheville l'été dernier avec son équipe nationale, devait passer de nouveau examens en début de semaine. Si ceux-ci s'avèrent positifs, son retour à la compétition va se rapprocher.