Si l'on aurait pu croire que dans son recrutement l'Union Bordeaux-Bègles aurait perdu au change avec notamment les départs de Ben Lam et Ulupano Seuteni sur les lignes arrières, il semblerait que la présence d'un seul homme à l'aile puisse changer beaucoup de choses... Non la saison des hommes de Christophe Urios ne reposera pas sur les épaules d'une seule recrue mais dimanche soir, entre les cadres qui ont tenu la baraque tel que Romain Buros ou Maxime Lucu et Madosh Tambwe qui a eu l'effet d'une bombe sur la pelouse de Chaban-Delmas, cette UBB-là a vraiment de quoi inquiéter les meilleurs du championnat.

Si beaucoup l'avaient pressenti au vu de ses récentes performances en Super Rugby, nul ne pouvait affirmer sans l'ombre d'un doute que cet ailier ferait à coup sûr des ravages d'entrée de jeu. Et bien le verdict est tombé et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps puisque Madosh Tambwe aurait pu être le grand acteur d'une victoire bordelaise. Par ses qualités de vitesse indéniables et son physique à la fois longiligne et imposant, l'ailier n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires à l'image de son premier essai à la suite d'une passe au pied de Romain Buros où il mange littéralement Matthis Lebel dans sa course.

Et Madosh Tambwe a de l'énergie à revendre, moins de dix minutes après son premier essai, il pulvérise d'une facilité déconcertante la défense toulousaine. C'est bien simple, les deux premiers défenseurs le regardent passer et Romain Ntamack arrive un brin trop tard. Une chose est sûre, cet homme a du feu dans les jambes et n'a pas fini de faire parler de lui.

Le nouveau facteur x venu du Congo

Madosh Tambwe est né le 12 mai 1997 à Kinshasa à l'aube de la fin de la première guerre du Congo. Rapidement ses parents décident de se tourner vers l'Afrique du Sud. Tambwe grandira donc du côté de Johannesburg où il apprend le rugby.

C'est en 2017 qu'il fait ses premiers pas au sein du rugby professionnel avec les Lions, une franchise d'Afrique de Sud basé à Johannesburg et évoluant en Super Rugby. Au cours de cette première saison il joue cinq matchs et montre notamment une première ébauche de ce qu'il sait faire face aux Kings en s'offrant un doublé. La saison suivante il monte encore d'un cran en jouant sept matchs mais en inscrivant surtout un quadruplé face aux Stormers. Rapidement l'ailier devient un véritable "serial marqueur" et éveille la curiosité de nombreux clubs.

Madosh Tambwe sous les couleurs des Bulls. Icon Sport

Il passe donc par les Sharks lors de la saison 2019/2020 et signe ensuite chez les Bulls où il évoluera deux saisons jusqu'à la proposition d'une nouvelle aventure en terre bordelaise. Reste à voir si l'ailier tiendra ses promesses tout au long de la saison... En tout cas sa première sortie officielle sous le maillot de l'UBB ne laisse présager que de belles choses.