Duguivalu, révélation de la saison en Catralogne, avait inscrit un doublé face au BO. Une grosse performance qui avait fait de lui l'Oscar de la semaine par Midi Olympique . "C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Il devrait être absent quatre semaines. C'est une déchirure, entre le tendon et la cuisse, c'est très haut donc on attend d'en savoir plus. C'est un joueur qui est devenu important pour nous et il l'a montré de nouveau samedi", a éclairci Arlettaz au micro de France Bleu. Malgré l'absence de son joueur aux dix titularisations cette saison, l'USAP se concentre sur la réception de Lyon en Challenge Cup, ce samedi.