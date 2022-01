Ce samedi 8 février, l'Usap s'est imposée à Aguiléra (25-23) dans un match que l'on pressentait comme de ceux qui compteraient dans le maintien. Un choc entre deux promus tassés dans le fond de la classe.

Un succès précieux et vital sur le plan comptable que sont donc allés chercher au courage les hommes de Patrick Arlettaz. Il faut tout de même noter que les Arlequins se sont imposés là ou le Racing et notamment le leader bordelais s'y sont cassés les dents. Cette victoire retentit d'autant plus quand on se souvient à quelle date remonte la dernière fois que les Catalans sont parti d'un autre stade de Top 14 victorieux. C'était il y a 1058 jours de cela.

Il faut donc remonter à un soir de février 2019, dans la fraîcheur du GGL Stadium, pour voir l'Usap s'imposer loin de ses bases. "Énorme coup d'éclat et de tonnerre" titrait France 3 à l'époque. Un emballement logique pour cette performance absolument inattendue d'un petit promu qui se rendait chez un prétendant aux phases finales. Enzo Selponi, enfant du MHR, avait pourtant crucifié les Cistes ce soir-là. 7 pénalités et une transformation converties et voilà 23 points dans la besace de l'ouvreur et de ses coéquipiers. Eru, Pujol, Taumeopeau étaient déjà sur la feuille de match.

Un trajet retour sur l'A9 dans un bus sûrement rempli de sourires tant l'enfer était promis. Si cette victoire pouvait potentiellement laisser entrevoir l'espoir d'un maintien (plus que) miraculeux, il n'en fut rien. Malgré un second succès contre Grenoble (22-16) un peu plus tard, les joueurs de Patrick Arlettaz retombaient en deuxième division au terme de la saison.

Le retour en Top 14 cette saison est de bien meilleure facture puisque les Sang et or se sont déjà imposés à 5 reprises et comptent 23 points au classement.