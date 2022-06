Après un parcours sinueux ces derniers mois, comment jugez-vous votre équipe avant ce barrage ?

Ce fut différent des trois précédentes saisons que j’ai disputées à Toulouse, avec une position moins confortable au classement, les matchs annulés, les reports, l’absence des internationaux, les doublons. Mais c’est la vie. Nous savons ce dont notre équipe est capable en phase finale, quand tout le monde joue le rugby qu’on prône.

Personnellement, vous avez connu deux mois d’arrêt en février et mars en raison d’une intervention au genou. Que regard portez-vous sur votre saison ?

Comparée aux dernières, j’ai fait un début de saison plus timide. Je n’étais pas à mon meilleur niveau, donc je veux la terminer du mieux possible. J’entends profiter de l’intersaison pour m’entraîner dur et redevenir celui que j’étais l’an passé.

Pourquoi avoir pris la décision de vous faire opérer début février ?

Avec le staff médical et les coachs, on avait initialement prévu que je joue le maximum de matchs possible, surtout durant la période internationale vu tous les mecs appelés en équipe de France. Mais la blessure s’est aggravée lors de la rencontre à Perpignan et j’ai finalement décidé de me faire opérer plus tôt que ce qui avait été programmé. L’idée était d’être prêt pour cette fin de saison.