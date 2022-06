"Il y a beaucoup de bonheur. Comme à chaque fois que l’on arrive à déjouer les pronostics et à nous imposer contre ce que le rugby français fait de mieux car nous sommes le club que l’on attend pas forcément. C’est toujours une fierté de voir qu’avec nos moyens, nous arrivons à challenger les grosses équipes avec des recettes qui sont toujours un peu les mêmes et qui sont basées sur un collectif formidable. Nos belles épopées interviennent à intervalles réguliers et, mine de rien, cela fait du CO un club au palmarès non négligeable par rapport aux grosses écuries. Nous sommes assez fiers de cela et je crois que cela est partagé par la population. Notre bonheur dans le rugby est de donner de la fierté aux gens qui nous entourent et notamment à la population de Castres. On veut pérenniser ce qu’avait souhaité Pierre Fabre, faire briller une petite ville."