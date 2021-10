"J'ai du mal à expliquer cette faillite stratégique. Je crois que c'est l'un de nos plus mauvais matchs depuis très longtemps. Par contre Montpellier a fait un très bon match sur la stratégie et cela s'est vu. Il n'y a rien à dire sur le match, et rien à dire sur la première mi-temps. Comment je l'explique ? Je ne l'explique pas, puisque l'on s'était préparés à ça. Donc je vais la prendre pour moi et je les attends lundi pour que l'on parte sur ce dernier match avant la trêve. Sur la stratégie, on a pas mis la marche avant sur ce match, c'était évident. Il y a la stratégie, et il y a aussi la réalisation, qui doit être bien meilleure que cela. Je parle de quatre, cinq ou six sorties de camps, des ballons perdus, des trucs, c'est trop, trop, beaucoup trop et Montpellier en a profité. C'est vraiment l'un de nos plus mauvais matchs depuis très longtemps. Ce n'est pas agréable à dire, mais il faut le reconnaître."