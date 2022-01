Pierre Mignoni fait la pluie et le beau temps sur la capitale des Gaules depuis sept ans, dans un interview accordé à Midi-Olympique il est revenu sur son bilan tout en évoquant la saison en cours. Pour lui, le groupe lyonnais actuel est l'un des meilleurs depuis ses débuts en 2015 et il doit se fixer des objectifs élevés : "Nous faisons partie des quatre meilleures attaques et des quatre meilleures défenses du Top 14. On postule pour le Top 6. Mais si ce groupe a un vrai potentiel, il a aussi besoin de prendre conscience qu’il est capable de faire de grandes choses [...] La prochaine marche, c’est de gagner un championnat."

Pour le moment, les lyonnais pointent à la cinquième place de l'élite avec 40 points et sont plus que jamais dans les temps pour la course à la qualification. Avec 377 points inscrits, le Lou possède la meilleure attaque de Top 14, une nouvelle preuve de la croissance du club et de la montée en puissance du groupe de l'ancien international français (28 sélections) qui compte plusieurs joueurs appelés dans la liste du XV de France pour préparer le tournoi (Bamba, Couilloud, Rey, Berdeu,Cretin et Taofifenua).

" Est-ce que ce groupe a besoin de moi pour franchir ce dernier palier ou de quelqu’un d’autre ? "

Avec Demba Bamba (23 ans), Killian Geraci (22 ans), Baptiste Couilloud (24 ans) mais aussi Léo Berdeu (23 ans) ou Pierre-Louis Barassi (23 ans) le manager rhodanien possède dans sa manche de sacrés atouts pleins de promesses mais il concède s'être demandé s'il était la bonne personne pour les faire évoluer, notamment après avoir manqué les phases finales lors de la dernière saison : " la question est simple : est-ce que ce groupe a besoin de moi pour franchir ce dernier palier ou de quelqu’un d’autre ? Suis-je la bonne personne ? Aujourd’hui, si je suis honnête, cela se passe bien. Très bien, même. Nous ne sommes pas en fin de cycle. J’ai l’impression que nous ne sommes pas encore au bout de notre histoire".

Des objectifs, un groupe talentueux mais pour l'instant, l'avenir du manager n'est pas encore acté et Pierre Mignoni reste évasif en évoquant son avenir, pour lui : "l'important, c'est ce qui est bon pour le club".

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur Midi-Olympique.