Pierre, vous l’emportez 40-05 avec le point de bonus offensif, c’est une belle après-midi pour vous…

Oui, c’est une belle après-midi comptable et au niveau du rugby aussi. C’était important de remettre les choses dans l’ordre et aujourd’hui, je suis content.

Vous aviez fait beaucoup de changements et ça a porté ses fruits…

J’ai fait des changements suite à ce qu’on avait prévu. Pour moi, il faut qu’on grandisse en tant qu’équipe par rapport à ça. C’est ce que j’ai dit aux joueurs avant le match. Aujourd’hui, si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut qu’on passe un cap. Quels que soient les joueurs qui sont alignés, il faut faire des performances sur le terrain. J’essaye d’avoir une rotation cohérente et que personne ne se sente installé, c’est important. Nous avons souffert de ça les saisons précédentes. Tu le payes maintenant ou plus tard, si tu as le bonheur d’aller plus loin. Pour moi, ce match était autant voire plus important que celui de la semaine dernière. Et il est aussi important que celui de la semaine prochaine. Il n’y a aucune différence. Si on en fait, on ne s’en sortira pas.

Êtes-vous satisfait des jeunes que vous avez lancés ?

Les jeunes sont là pour bousculer la hiérarchie et je le répète, il n’y a pas de hiérarchie. Si les jeunes sont meilleurs que les autres, ils joueront. Point barre. C’est pareil pour tous les postes et tout le monde.

Allez-vous bientôt intégrer votre ouvreur All Black Lima Sopoaga ?

On l’intègre doucement. Il fait comme les autres. Il se prépare. S’il est bon, il jouera. S’il n’est pas bon et pas prêt, il ne jouera pas.

Vous aviez loupé l’entame au Racing. Aujourd’hui, vous avez été très bon d’entrée...

On savait que l’entame allait être importante. Nous avions vu les matchs du BO contre le Racing, Bordeaux et Toulouse. Ils ont fait des entames qui étaient très difficiles pour les adversaires. Bien sûr qu’on savait que ça allait être dur, mais les joueurs se sont préparés toute la semaine. C’est important que ça vienne d’eux. Contre le Racing, nous avions fait une mauvaise entame au niveau des points, mais pas au niveau de ce qu’on faisait sur le rugby. Aujourd’hui, nous avons fait une bonne entame, nous avons vite marqué quatorze points mais les Biarrots sont revenus. On aurait pu sortir du match, mais on fait un bon début de seconde période. Nous avons su réagir. Ce n’est pas anodin de prendre le bonus offensif ici. Bravo aux joueurs.

De quoi êtes-vous le plus satisfait ? D’avoir réussi à rester propre en début de seconde période, ou d’avoir cette efficacité dans la zone de marque, laquelle vous fuyait sur les matchs précédents ?

Les deux. L’essai de Baptiste Couilloud, en début de deuxième mi-temps, fait vraiment du bien. La zone de marque fait du bien aussi. Le match de la semaine dernière, on le perd un peu à cause de ça aussi, alors qu’on ne fait pas une mauvaise rencontre.