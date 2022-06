Quel est le sentiment qui prédomine après ce résultat ?

Il y a plusieurs sentiments. C’est vrai qu’il y a le regret de ne pas se qualifier. Je pense que l’on a eu quand même une bonne saison mais on a manqué de consistance dans nos moments clés, malheureusement. Et comme on voit que c’est très serré, le voyage s’arrête là pour nous. Encore à l’image de ce soir, les joueurs se sont battus jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde. Je n’ai pas trop de regrets sur ce match, on a joué une grande équipe. Ils méritent leur titre de Champions d’Europe. C’est beaucoup de fierté de les affronter une semaine après. Il faut reconnaitre qu’ils sont très forts même si à l’arrivée, je pense que l’on peut gagner ce match. À la sortie, les grandes équipes arrivent à faire basculer les choses. Ils ont gagné et bravo à eux.

À la mi-temps, vous aviez une avance de 3 essais à 1. Vous étiez proches de l’objectif…

J’espérais rentrer avec un essai de plus. Il y avait deux essais d’écart. L’entame de seconde période a été difficile pour nous. Sur de petits détails, ils ont su en profiter. On n’a pas été récompensés de nos efforts. Ils ont scoré assez logiquement sur leurs temps forts. Il n’y a rien à dire. J’aurais que l’on gagne quand même ce match, parce que les joueurs le méritent.

Comment avez vécu cette rencontre à titre personnel, et notamment les dernières minutes sachant que c’était votre dernier match sur le banc du LOU ?

J’ai compris que ça allait être compliqué et que c’était la fin. C’est un sentiment un peu bizarre quand ça s’arrête. Quand tu prends la décision, tu ne te vois pas arrêter. Je ne me voyais pas arrêter. Honnêtement, on y croyait fortement, même si encore une fois on a joué une grande équipe que l’on respecte beaucoup. J’avais le sentiment que l’on pouvait le faire. Après, tu es dans l’émotion…

Qu’est-ce qu’il reste ces 7 années sur le banc lyonnais ?

J’ai pleins de moments. Comme je l’ai dit, il y a d’abord les supporters. Je vois ce public grandir en nombre. Cela fait chaud au cœur car cela veut dire que l’équipe grandit aussi. Je suis très fier que l’on ait gagné un titre. Cela va certainement en amener d’autres. Ce groupe va encore se construire, encore grandir. Je ne suis pas trop inquiet pour eux pour l’avenir. J’ai pleins de souvenirs. Surtout ce que je veux retenir, au-delà des titres et des qualifications, c’est la relation que j’ai eu avec les hommes. Franchement, autant dans mon staff que chez les joueurs, c’est un grand privilège d’avoir coaché ces joueurs. Et de travailler avec ce staff dans une ambiance que j’ai rarement connue. Je leur dis merci à tous.