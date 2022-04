Certains départs se profilent au Lou à l’issue de la saison, alors que le club parvenait jusqu’alors à conserver ses joueurs. Découle-t-il de cela une atmosphère de fin de cycle ?

Franchement, pas du tout. Je crois qu’on a tous envie de la même chose au fond de nous, à savoir l’envie de profiter au maximum de cette fin de saison et d’aller chercher quelque chose tous ensemble. Je me répète, mais je suis et resterai reconnaissant à vie vis-à-vis du Lou. Je suis arrivé dans ce club en espoirs, en provenance de Narbonne qui commençait à descendre en direction de la Fédérale 1. Ma seule ambition à l’époque, c’était de gagner ma place en espoirs, peut-être de jouer quelques matchs de Challenge… Alors, quand je mesure le chemin que j’ai pu parcourir avec Lyon jusqu’à devenir un joueur qui compte au sein de l’effectif professionnel, je ne peux que remercier le Lou. Je ne sais pas si j’aurais réussi le même parcours ailleurs.

La vraie mauvaise nouvelle, dans votre départ, est que vous allez désormais devoir affronter Josua Tuisova en tant qu’adversaire…

J’avoue que ça, c’est le point qui fâche… Je lui ai demandé d’y aller doucement quand nous allons nous affronter, mais bon, il sait aussi que c’est dans son intérêt ! Il sait pertinemment que physiquement, je suis un peu plus costaud que lui, alors ça n’est pas non plus dans son intérêt de chercher le défi… (rires) Non, sérieusement, Josh, je l’adore. Cela va être compliqué de jouer contre lui mais après tout, dans toutes les équipes, il y a des phénomènes de la même trempe. Des Waisea, des Moala… Le Top 14, c’est toutes les années plus difficile, et ce n’est pas pour rien.