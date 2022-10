"Il y a beaucoup de choses à revoir ce soir. Nous avions parlé d'engagement. Dans les rucks, nous avons un peu failli, nous n’avons pas su faire les bons déblayages, donc ils ont ralenti notre jeu. Il y a eu beaucoup de maladresses. Il va falloir se remettre au travail, relever la tête, car la saison est encore longue. On était prévenu, on savait où on mettait les pieds. Il faut féliciter cette équipe de Bayonne, qui a su nous prendre à notre propre jeu. Je ne suis pas surpris de ce qu’elle a proposé ce soir, je connais leur entraîneur.

On savait qu’on allait être mis sous pression avec du jeu au pied. On a un peu manqué de discipline. Si aujourd’hui on baisse la tête parce qu’on a pris une petite déculottée à Bayonne, la saison va être longue. Il faut se remettre au travail, nous savons sur quoi nous avons pêché. Désormais, on va se dire les vérités à la vidéo. Ce qui est sûr, c’est qu’on sait sur quoi les équipes vont vouloir venir nous chercher. Ça ne fait jamais de mal de prendre une petite claque comme ça, mais nous allons relever la tête. J’espère qu’on n’en prendra pas d’autres, mais ça peut arriver."