Depuis le dénouement de la 26e et dernière journée de la phase régulière de Top 14, le planning des phases finales est donc connu. Ainsi, le premier barrage - opposant le Stade toulousain (quatrième du classement) à La Rochelle (cinquième) - aura lieu vendredi soir (coup d'envoi à 21h05), quand le deuxième - opposant l'Union Bordeaux-Bègles (troisième) au Racing 92 (sixième) - sera disputé samedi soir (coup d'envoi aussi à 21h05). Sauf que les affiches n'ont été décidées que ce dimanche soir, après le résultat des différentes rencontres.

Pourquoi ? En fait, c'est bien la Ligue Nationale de Rugby qui choisit officiellement la programmation finale, même si le diffuseur de la compétition - à savoir Canal + - est évidemment consulté. Du côté de la chaîne cryptée, on a décidé de profiter de l'absence de concurrence du football pour privilégier le "prime time" et ainsi placer toutes les affiches de la phase finale de cette saison en soirée. Et on se réjouit donc de voir cinq matchs tant attendus se disputer dans une case que chacun sait très prisée.

Priorité à Castres, premier de la phase régulière

Pourquoi la LNR a-t-elle donc choisi de programmer Toulouse-La Rochelle le vendredi soir, puis UBB-Racing le lendemain soir ? Tout simplement, en tenant compte de la programmation à venir des demi-finales. Ainsi, comme le veut la coutume (même si la tradition n'est pas toujours respectée), priorité a été donnée au premier de la phase régulière afin qu'il bénéficie d'un temps de récupération supplémentaire en vue d'une éventuelle finale.

On s'explique : c'est Castres qui a terminé en tête du championnat et la Ligue a placé la demie qui concernera le CO le vendredi 17 juin à Nice (21h05). Ceci pour "récompenser" le parcours des Tarnais et leur offrir vingt-quatre heures de plus pour préparer la finale (qui aura lieu le vendredi 24 juin au Stade de France) s'ils se qualifient. L'autre demi-finale, qui concernera Montpellier qui a fini deuxième du classement, sera disputée le samedi 18 juin, toujours à Nice (21h05).

Du coup, par voie de conséquence, c'est le barrage entre Toulouse et La Rochelle qui a été programmé ce vendredi soir, pour que le vainqueur bénéficie d'une semaine complète avant sa demie contre Castres. De la même façon, celui qui l'emportera entre Bordeaux-Bègles et le Racing 92 aura le même temps de préparation avant d'affronter le MHR en demi-finale.