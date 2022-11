La Rochelle - Castres

Samedi après-midi (15 heures), Les Maritimes accueillent Castres à Marcel-Deflandre. Toujours deuxième ex-aequo de Top 14 malgré les résultats mitigés de ces dernières semaines, La Rochelle traverse une période relativement délicate. Alors que Ronan O'Gara vient tout juste d'écoper de dix semaines de suspension et d'une amende de 20 000 euros, les champions d'Europe en titre peinent à enchaîner les victoires. Revenus de la tournée d'automne avec les Bleus, Reda Wardy, Jonathan Danty et Gregory Alldritt pourraient être ménagés pour la réception des Tarnais. De son côté, le Castres Olympique alterne entre bons et moins bons résultats depuis le début du championnat et pourrait aligner une équipe légèrement remaniée à La Rochelle. Un contexte qui pourrait bien sourire au Stade rochelais.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Montpellier - Bayonne

Voilà une rencontre opposant deux équipes aux dynamiques bien différentes. Si les Héraultais sont sur une série de deux victoires de suite, le premier bloc de matchs du champion de France en titre laisse à désirer. Septième de Top 14 à l'issue des dix premières journées, Montpellier se cherche encore. Et pour se rassurer, Philippe Saint-André et son staff pourront s'appuyer sur le retour de plusieurs joueurs. Absent depuis septembre, Geoffrey Doumayrou devrait signer son retour dans le XV de départ, tandis que Léo Coly, qui lui a manqué les deux derniers matchs, pourrait débuter sur le banc. Les Bayonnais, en pleine bourre ces dernières semaines, débarquent au GGL Stadium dans l'espoir de réaliser une performance similaire à celle de la précédente journée, où les Basques s'étaient imposés à Clermont (25-20). Mais face aux champions de France en titre, ils ne sont évidemment pas favoris.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Perpignan - Bordeaux

Treizième de Top 14, Perpignan doit engendrer le plus de points à domicile pour espérer se sauver en fin de saison. Déjà battus deux fois à Aimé-Giral, les hommes de Patrick Arlettaz entendent bien s'imposer face à un UBB tourmenté. En cas de succès, l'Usap reviendrait à deux points de son adversaire du jour, et s'éloignerait un petit peu plus de Brive, lanterne rouge du championnat. Orphelins de Christophe Urios, démis de ses fonctions il y a une dizaine de jours, les Bordelais sont également dans une posture où la victoire semble primordiale. Alors que les internationaux Maxime Lucu et Matthieu Jalibert pourraient débuter la rencontre, les Girondins souhaitent mettre toutes les chances de leur côté. A voir si cela sera suffisant.

Notre pronostic : victoire de Perpignan

Pau - Brive

La Section paloise va mieux, et ça se voit. Après s'être imposé à La Rochelle fin octobre, les Palois ont conclu leur premier bloc de matchs par un succès retentissant face à Bordeaux, au cours duquel ils ont inscrit cinq essais. Et en accueillant Brive, un concurrent direct pour le maintien, Pau compte bien poursuivre cette série de victoires. Pour leur déplacement au Hameau, les Coujoux pourront compter sur Nicolas Sanchez, arrivé en Corrèze il y a peu. Pleinement opérationnel, l'ouvreur argentin devrait débuter la rencontre sur le banc. Cette rencontre, aux allures de match de la mort, pourrait sourire aux Palois, qui bénéficieront du soutien de leurs supporters.

Notre pronostic : victoire de Pau

Stade français - Toulon

Surprise de ce début de saison, le Stade français pointe actuellement à la quatrième place de Top 14. Invaincu à domicile, le club de la capitale fait forte impression. Privés de Kylan Hamdaoui, victime d'une déchirure musculaire, et de Marcos Kremer, suspendu après avoir reçu un carton rouge avec l'Argentine, les Parisiens devront faire sans certains cadres. Une situation similaire à celle des Toulonnais, qui ont perdu Cheslin Kolbe et Waisea pour a minima un mois durant la tournée d'automne. Le RCT peut tout de même se réconforter avec le retour de Gabin Villère, qui devrait fêter sa première titularisation de la saison ce week-end. De quoi briser l'invicibilité des Parisiens à Jean-Bouin ?

Notre pronostic : victoire du Stade français

Racing - Clermont

Sur une série de trois victoires consécutives, le Racing 92 a retrouvé des couleurs. Après un début de saison compliqué, les Ciel et Blanc se sont ressaisis et sont désormais aux portes du podium. En recevant Clermont à La Défense Arena, les coéquipiers de Finn Russell, qui devrait débuter la rencontre avec le numéro 10 dans le dos, ont l'occasion de se rapprocher du leader toulousain. Privés de Gaël Fickou, touché à la cheville lors du match opposant la France et le Japon, les Franciliens devraient néanmoins aligner Cameron Woki sur la feuille de match. Les Clermontois, qui devraient eux se passer de Damian Penaud et Tomas Lavanini, pourraient bien s'incliner pour la troisième fois de suite ce week-end.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Lyon - Toulouse

Pour clôturer cette onzième journée de championnat, les Lyonnais accueillent le Stade toulousain au Matmut Stadium pour une rencontre de gala. Sans Kilian Geraci, touché au genou avec l'équipe de France, le Lou pourra néanmoins s'appuyer sur Baptiste Couilloud, de retour avec son club après la victoire des Bleus face au Japon. Les Toulousains ont eux fait le choix de laisser de nombreux internationaux au repos. A l'instar de Julien Marchand, d'Anthony Jelonch et Thomas Ramos, plusieurs cadres du vestiaire des Rouge et Noir seront absents. Une situation qui pourrait engendre la toisième défaite des Toulousains de la saison.

Notre pronostic : victoire de Lyon