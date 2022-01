Cette saison, Mauvaka marche sur l'eau autant en club qu'avec le XV de France. Il a déjà pris part à dix rencontres de Top 14 et deux de Champions Cup, pour trois essais marqués. Le talonneur a surtout marqué les esprits en novembre avec les Bleus. Il a inscrit pas moins de cinq essais en trois matchs avec le maillot frappé du coq, dont un doublé face à la Géorgie et surtout face aux All Blacks.

Cette prolongation est une excellente nouvelle pour Toulouse, qui a également prolongé Julien Marchand jusqu'en 2028. Le poste de talonneur est assuré pour de nombreuses saisons chez les champions de France et d'Europe en titre.