Après Arthur Vincent, c'est au tour de Paul Willemse de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires avec le Montpellier Hérault. Héraultais depuis 2015, le deuxième ligne international français, sera donc bleu et blanc jusqu'en 2025. "Je suis très fier de prolonger l'aventure avec le MHR et j'espère continuer à rendre fier le club et tous ses supporters durant les prochaines saisons" a déclaré le joueur sur le site officiel du club.