Malgré votre doublé, ce premier capitanat a été plus compliqué que prévu...

Cela n'a pas été facile ce soir, non. Ce n'est jamais facile de retrouver le Top 14. En première mi-temps, nous n'avons pas été efficace sur notre plan de jeu. Nous avons fait des fautes dans notre jeu au pied, nous n'avons pas été bons tactiquement. On sait ce qu'il reste à améliorer alors on va bosser ça cette semaine.

Etiez-vous agacés d'encaisser trois essais en une mi-temps ?

Oui, vraiment. En plus on a eu une très bonne défense pendant tout le Tournoi alors cela ne nous a pas fait plaisir. D'ordinaire, c'est notre point fort donc ce n'est pas normal de prendre autant d'essais facilement. Ce sont des choses individuelles que l'on va améliorer. On l'a fait en deuxième mi-temps d'ailleurs.

On vous a vu très investi car même quand votre équipe allait mal en première mi-temps, vous avez beaucoup plaqué en avançant... comment avez-vous vécu ce capitanat ?

Comme je le dis souvent, j'adore les responsabilités. Cela me rend meilleur joueur, et j'aime quand mes partenaires ont confiance en moi. Pour gagner cette confiance, il faut le faire chaque week-end, et pas le faire de temps en temps. Je suis très fier de mes joueurs, et j'espère leur avoir donné de la confiance en faisant ce genre d'actions.

Quel a été votre discours à la mi-temps ?

Je ne voulais pas tout changer d'un coup. J'ai toujours été un joueur plutôt silencieux, donc je ne voulais pas parler à tort et à travers. J'ai pris mes responsabilités, et j'ai seulement dit aux gars qu'il fallait qu'on règle notre défense, que c'était une question d'attitude. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et cela ne méritait pas que je fasse le meilleur speech de ma carrière ! (rires)

Vous marquez trois essais sur trois pénaltouches, c'était la clé ?

Oui, c'est une de nos armes bien sûr: le jeu devant. On le travaille beaucoup dans la semaine parce qu'on veut donner une bonne base pour les trois-quarts. C'est très important pour nous, c'est notre base.

Qu'avez-vous ressenti quand on vous a annoncé que vous alliez être capitaine ?

J'étais surpris mais... le premier sentiment c'était la fierté. Cela fait très longtemps que je joue à Montpellier et je crois... (il marque une pause), je crois que j'ai beaucoup donné à cette équipe. Je suis très, très, très fier d'être le capitaine de cette équipe. Montpellier, c'est ma maison et... J'ai beaucoup donné à cette équipe. Je suis énormément fier. Il n'y a rien de plus à dire.

La victoire vous garantit la première place, donc c'est un capitanat heureux ?

Oui, bien sûr ! C'est une chose de faire un mauvais match, mais c'est autre chose de renverser le cours de la rencontre pour gagner à la fin. Le groupe a très bien réagi, et je suis très fier de mes joueurs. Nous n'avons pas fait une bonne première mi-temps, mais cela demande quelque chose de spécial pour gagner la seconde comme on l'a fait.

Vous n'êtes pas trop fatigué après le Tournoi ?

Non ça va, je n'ai pas fait beaucoup de matchs à 80 minutes pendant le Tournoi, on a bien tourné avec "Tao" (Romain Taofifenua, ndlr.), cela a bien marché pour garder de la fraîcheur. Le plus dur c'était mentalement, parce que d'habitude, après un titre il y a des vacances pour que tu te relâches. Là, il a fallu ne pas se relâcher mentalement, d'autant qu'on rentre dans la fin de saison. C'était un peu compliqué, mais je suis content d'avoir relevé le challenge. J'espère avoir montré ce soir que j'étais là. On va voir avec le staff à quel moment je soufflerai mais je suis là pour le club et c'est le plus important.