Avec seize points pris lors des cinq journées, la Section paloise est en train d’effectuer une belle remontée au classement. Rien de plus logique, puisque seul le Racing 92, actuellement sur une série de quatre victoires, a fait mieux sur la période avec dix-huit points dans la musette.

Après avoir connu un temps faible très faible comme l’avait évoqué le manager Sébastien Piqueronies lors des cinq revers après la victoire contre Toulouse, voici les Béarnais dans un temps fort très fort, même si le patron se veut prudent après le dernier succès face à Brive : "Il faut être lucides et très humbles sur le bilan de ce match et comptez sur moi pour être bien éclairant ce lundi sur notre performance. Notre conquête directe a été insuffisante pour le niveau Top 14 et notre rendement au sol n’est pas à la hauteur de nos standards et de nos ambitions […] On est immensément satisfaits du bilan comptable, mais nous n’avons disputé que onze matchs et il reste tellement de points à prendre pour être sûrs de se maintenir et éviter de souffrir jusqu’à la dernière journée. Mon devoir est d’être juste et lucide car ce championnat ne laisse pas la porte ouverte à d’autres jugements. Ça va être dur et relevé chaque week-end."

Un nouveau test à Castres

Sébastien Piqueronies est conscient que le prochain rendez-vous sera encore un test pour ses hommes. En effet, la Section se déplace à Castres qui n’a plus perdu à domicile depuis décembre 2020, soit une série de 26 matchs sans défaite à Pierre-Fabre. Mais de son côté, la Section, dans une dynamique positive, peut espérer faire voler en éclat un plafond de verre puisqu’elle n'est jamais parvenue à enchaîner plus de trois succès en Top 14 depuis le premier trimestre 2018.

Lors de cette saison 2017-2018, les Béarnais avaient réussi à enchaîner six victoires consécutives en Top 14, s’imposant notamment à Castres sur le score de 29 à 27. Mais il faut remonter à la saison 2016-2017 pour trouver la période la plus faste de la Section depuis son retour en Top 14 avec une invincibilité de sept matchs (six victoires et un match nul) entre le 23 décembre 2016 et le 18 mars 2017. Mis à part lors de ces deux belles séries, les Palois n’ont jamais réussi à gagner plus de trois matchs consécutivement. Les hommes de Sébastien Piqueronies peuvent donc mettre un terme à cinq ans d’attente.