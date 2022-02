Communiqué du club : "Depuis le 31 janvier, la Section Paloise Béarn Pyrénées et Mike Harris ont convenu d’un commun accord de mettre un terme anticipé à leur collaboration qui devait prendre fin le 30 juin 2022. L’aventure paloise de Mike Harris aura malheureusement été marquée par de nombreuses et lourdes blessures qui ne lui ont pas permis de prendre pleinement part à notre projet sportif. Nous lui souhaitons malgré tout le meilleur pour la suite et de s’épanouir dans sa nouvelle vie."

Top 14 2020-2021 - Mike Harris (Pau) face à MontpellierIcon Sport

La Section paloise, qui voit Antoine Hastoy partir à La Rochelle la saison prochaine, perd un nouvel ouvreur en la personne de Mike Harris (bien que très peu utilisé). Le futur se fera donc avec Thibault Debaes, très en vue face à Clermont ce week-end, et Zack Henry qui couvre les postes de n°10 et d'arrière. Pau recrutera t-il un autre ouvreur d'ici la saison prochaine ? L'avenir nous le dira.