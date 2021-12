Jamais deux sans trois ! Pour la troisième saison de suite Toulon s’impose au stade du Hameau, face à Pau, mais cette saison les Toulonnais risquent d’avoir de gros regrets ! La faute à une fin de match ratée et à des Palois qui n’ont rien lâché. Sous une forte pluie, voire la grêle par moment, les deux équipes n’ont pas réussi à produire du jeu, laissant place à une grosse bataille dans les rucks et une abondance de jeu au pied. Voici le résumé de la première période entre Palois et Toulonnais, qui vont laisser les buteurs s’expliquer. Pourtant les visiteurs ont eu deux opportunités de surprendre leurs adversaires sur deux coups du sort.

Dès la deuxième minute, Aymeric Luc intercepte une passe d’Antoine Hastoy, mais l’ailier toulonnais verra Aminiasi Tuimaba faire un gros retour et stopper ce contre qui aurait pu calmer les spectateurs présents au Hameau. Il faut ensuite attendre les dernières secondes de cette première période pour voir une deuxième opportunité dans ce match. Sergio Parisse contre le dégagement de Clovis Le Bail, mais Mathias Colombet réalise un énorme plaquage à cinq mètres de sa ligne sur Leone Nakarawa pour sauver son équipe ! 6-6 à la mi-temps après des pénalités de Louis Carbonel et Antoine Hastoy

Une fin de match fatale au RCT

Les Toulonnais vont frapper les premiers en début de seconde période ! Après un nouveau ballon porté Leone Nakarawa s’écroule derrière la ligne et récompense le gros effort collectif des hommes de Franck Azéma. Malgré une météo un peu moins capricieuse, les deux équipes vont toujours avoir du mal à faire du jeu, et vont commettre un très grand nombre d’en-avant ! Peu après l’heure de jeu, Carbonel permet au RCT de faire un petit trou avec 7 points d’avance (66e), de quoi espérer une première victoire à l’extérieur cette saison ! Cependant, les dix dernières minutes vont être fatales aux visiteurs avec deux avertissements. Tout d’abord avec Nakarawa, coupable d’avoir cassé volontairement un maul (72e), puis avec Emerick Setiano (77e) sorti par l’arbitre de la rencontre après trois fautes de suite en mêlée ! A 15 contre 13, les Palois vont pousser sur la mêlée qui suit et vont réussir à arracher le match nul avec à la conclusion Beka Gorgadze (78e) !

Avec ce résultat la Section reste devant Toulon au classement, qui remonte à la dixième place du championnat, mais n’arrive toujours pas à arracher ce premier succès précieux loin de ses bases.