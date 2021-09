"Il fallait beaucoup d’énergie pour espérer faire un exploit. Car ça reste un exploit face à un club qui a de l’ambition. Il a manqué quelques trucs, sans faire injure à Toulon : on a dominé pendant presque trente minutes en première période, on a eu des occasions, un maul improductif, un lancer pas droit dans leurs 22 mètres... J’ai l’impression que si les Toulonnais marquent, c’est contre le cours du jeu. C’est logique que l’on parle de leur opportunités mais on avait eu d’autres opportunités avant. Les joueurs ont été récompensés de leur agressivité et de leur investissement. On a gagné nos deux matchs à domicile, c’était l’objectif de l’entame de championnat. On aurait aimé un bonus à l’extérieur en plus. Mais on est très heureux ce soir. Et l’on sera très concentré dès demain. Car on sait que la suite sera encore plus dure."