"Ce n’est pas un manque de maîtrise, c’est que l’on n’a pas voulu aplatir le ballon. C’était un match engagé des deux côtés et on a eu la cartouche pour la filer au fond et tuer le match à dix minutes de la fin. J’avais dit que l’on n’en aurait qu’une à la mi-temps, ça prouve que je ne dis pas de conneries. On l’a eue. Je ne crois pas que l’Usap en ait eu une aussi franche. Il n’y avait plus qu’à y aller les yeux fermés et en marchant. Ce n’est pas de la confiance. A quelle heure c’est de la confiance d’attraper un ballon à 0,25 mètre de la ligne ? C’est un 4 contre 1 qui se transforme en 3 contre 0. Ce n’est pas une question de confiance mais de bon sens. Le dernier qui devait marquer était un mètre devant le ballon. A partir de là, ça fait une passe en arrière. C’était plus dur de ne pas le marquer que de le marquer."