Vainqueur en 2017 de la Challenge Cup avec le Stade français et finaliste avec Toulon en 2020, l'international italien pourrait apporter toute son expérience face à son ancien club italien Trévise. L'ancien capitaine du Stade français et de l'Italie comptabilise 239 apparitions en Top 14 et fait partie des hommes historiques du championnat français. Lors de la conférence de presse d'avant match, il s'est exprimé sur son avenir et son envie de poursuivre.

"Ma situation n'a pas encore évolué. J'étais plutôt en réflexion sur mon avenir. Mon contrat prend fin au mois de juin. Je voulais me concentrer sur le terrain pour améliorer la situation du club. On était en difficulté, aujourd'hui, notre situation en championnat est plus "confortable". On regarde vers le haut du classement même si le chemin est compliqué. Pour mon avenir la saison prochaine, je discute avec Franck Azéma et Pierre Mignoni. La situation dépend aussi de la volonté du club. De mon côté, j'ai parlé au club. J'ai dit que je me sentais, aussi bien dans le corps que dans la tête, de faire une saison de plus. On est en discussion. Rien n'est acté. Il y a des chances que cela puisse se faire. Mais, aujourd'hui, la vérité est qu'il n'y a rien noir sur blanc."