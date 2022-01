Le Stade Français n’avait plus remporté deux matchs de suite, toutes compétitions confondues, depuis octobre et après avoir fait tomber le Connacht en Champions Cup, il a remis ça face au RC Toulon en TOP 14. Un succès qui est synonyme de bon en avant au classement et qui vient rassurer une équipe parisienne qui a pu compter sur quelques individualités, à l’image de Waisea et de Laumape, mais surtout sur un collectif plus constant sur la durée de ce match, car l’équipe toulonnaise a basculé dans l’indiscipline en seconde période, alors qu’elle menait à la pause (10-17).

Les Varois sont quand même allés se chercher ce point de bonus défensif après la sirène, grâce à la première réalisation de l’ancien Racingman Dorian Laborde sous ses nouvelles couleurs, en sortie de mêlée et après quelques temps de jeu près de la ligne (83e). Pour autant, la dizaine de fautes concédées sur les 40 minutes qui ont précédé cet essai se sont avérées rédhibitoires. Elles ont permis aux Parisiens de grappiller leur retard, et surtout de prendre peu à peu confiance dans leur capacité à faire la différence, même s’ils ont d’abord fait preuve de précipitation en voulant jouer les pénaltouches plutôt que prendre les points.

Première de Cheslin Kolbe avec Toulon en Top 14

Plusieurs individualités se sont démarquées tout au long de ce duel, avec un match dans le match entre les deux lignes de trois-quarts. Cheslin Kolbe a bien essayé pour sa première en championnat, mais le Champion du Monde sud-africain a eu du déchet et n’est pas parvenu à percer la défense parisienne. À l’inverse d’Aymeric Luc, en étant par la même occasion passeur décisif sur les deux premières réalisations de son équipe. En réalisant un dribbling gagnant dans la continuité d’un coup de pied à suivre de Carbonel, permettant la course gagnante de Jiuta Wainiqolo (10e), puis en décalant Baptiste Serin dans une action un peu décousue après plusieurs turnovers, et une finition réalisée sur un couloir (21e).

Du côté parisien, on a donc beaucoup vu Waisea et Laumape, mais c’est d’abord Moses Alo-Emile qui est parvenu à franchir la ligne, profitant du travail des deux premiers pour terminer en force (28e). Une finition assez similaire à celle d’Antoine Burban à l’entame du dernier quart d’heure (66e), sur une séquence de pick and go. Joris Segonds et Nicolas Sanchez sont également venus bonifier par leur pied le travail effectué par leurs partenaires dans les rucks, pour finalement voir l’équipe qui aura le plus tenté et le plus porté le ballon s’imposer. Et l’on notera que pour la première édition du Trophée Christophe Dominici, c’est tout de même Toulon qui soulève avec émotion la coupe, grâce à son succès 38-5 à l’aller.