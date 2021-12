Certains disent l’affiche flétrie. D’autres lui trouvent encore un charme intemporel. Dimanche, à l’occasion de la 13ème journée du Top 14, le Stade Français Paris ira défier le grand Toulouse au Stadium, ce jardin où les Rouge et Noir ont construit une partie de leur légende. Si ce Classico entre la Capitale et le Capitole n’a peut-être plus le lustre d’antan, il constituera pour les Parisiens un sacré rendez-vous.

Actuellement dixièmes avec cinq unités d’avance sur la 13ème place, les Soldats Roses se verront offrir un immense défi. "C’est un match historique, une affiche importante pour tous les amateurs de rugby. Ce sera un beau spectacle. Mais on le sait tous… le Stade toulousain, c’est ce qui se fait de mieux en Europe aujourd’hui. Pouvoir se mesurer à une telle équipe, c’est génial. Mais il ne faut pas se leurrer, ce sera très compliqué. J’espère qu’on pourra rivaliser", nous confie le centre parisien Alex Arraté.

" On ne veut pas être l’équipe qui se met en face pour le spectacle de Noël… "

Et l’entraîneur en chef Gonzalo Quesada d’ajouter : "Ça va cogner fort. C’est une équipe qui fait mal dans tous les secteurs. On y va avec beaucoup d’humilité. Mais on ne veut pas non plus être l’équipe qui se met en face pour le spectacle de Noël." Lors de la précédente journée, les Parisiens avaient relevé le défi lancé par le Stade rochelais (25-20) après avoir été menés 20 à 6.

Top 14 - Gonzalo Quesada (Stade français)Icon Sport

L’état d’esprit affiché lors de ce succès est la seule bonne nouvelle en cette période tourmentée. "On essaye de s’appuyer là-dessus. On essaye de se lâcher, de rester souder les uns aux autres. On remporte le match mais il ne faut pas s’enflammer non plus. On reste quand même inconstants et en bas du classement", poursuit Arraté.

" Aujourd’hui, on ne peut pas dire que le Stade français vise d’être champion de France "

Cette affiche aura en effet du mal à cacher les difficultés actuelles d’un club parisien si loin de ses ambitions de début de saison et poursuivi par une inconstance, une indiscipline si préjudiciables. A tel point que beaucoup de fidèles du Stade français, aux abords de Jean-Bouin, se demandent si l’objectif n’est pas tout simplement d’assurer le maintien en préparant déjà la saison prochaine avec notamment les prolongations de Sekou Macalou et Lester Etien, et l’arrivée possible de Morgan Parra. "Quand on est compétiteur, on a toujours envie de gagner, coupe l’ancien Biarrot. Mais aujourd’hui, on ne peut pas dire que le Stade français vise d’être champion de France..."