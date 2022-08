Paolo Garbisi (22 ans, 1,82m, 88 kg) et Louis Carbonel (23 ans, 1,77m, 88 kg) sont jeunes, talentueux et ils veulent continuer de grandir. Mais il y a un hic. Les deux se disputeront la place à l’ouverture du MHR la saison prochaine.

Goosen, Steyn, Cruden, Pollard, autant de grands noms du rugby qui n’ont jamais vraiment réussi à s’imposer sur la durée du côté de Montpellier. Paolo Garbisi, lui, est sur la bonne voie. La pépite italienne a réalisé une très bonne première saison avec les Cistes même si sa marge de progression est encore énorme à seulement 22 ans. Il semble alors être le candidat parfait pour s’installer durablement avec le 10 de Montpellier dans le dos. Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille, et ses plans pourraient bien être bouleversés par l’arrivée de l’international français Louis Carbonel.

L’ancien Toulonnais était lui aussi paisiblement installé aux commandes de son club, sur la rade. Mais il a choisi de sortir de sa zone de confort pour relever le défi montpelliérain. Pourquoi ? Il déclarait ceci en conférence de presse lors de sa signature : "Montpellier est un club très ambitieux. C’est aussi le même environnement que Toulon ça ne me dépayse pas trop. Puis les choses se sont faites comme ça, le timing, tout a fait peser Montpellier dans la balance."

Mais quelles solutions s’offrent au club champion de France pour faire briller ses talents aux profils très différents. On a l’habitude de voir un Garbisi gros défenseur qui adore attaquer la ligne. Côté Carbonel, c’est l’assurance, entre autres, d’un jeu au pied plus précis.

Garbisi en pôle ?

Qui titulaire en début de saison ? Pour l'instant, le débat divise et en début de saison Paolo Garbisi sera sûrement plus enclin à être le titulaire à l’ouverture montpelliéraine, le temps que Louis Carbonel s’acclimate à son nouvel environnement. Mais selon le staff, le néo-montpelliérain serait déjà efficace à l’entraînement et aurait déjà montré l'étendue de sa palette. Seule certitude pour l’instant l’Italien devrait être un des leaders de la Squadra Azzura lors du six nations. L’ancien de la rade lui semble être passé numéro quatre dans la hiérarchie des 10 français. Il devrait donc être l’homme de la situation pour le MHR pendant le tournoi.

On pourrait aussi très bien voir les deux joueurs côte à côte. En effet, Paolo Garbisi a déjà joué deux matchs avec les Montpelliérains en tant que premier centre à Perpignan et à Lyon la saison dernière. Même si les candidatures sont déjà nombreuses au centre chez les Cistes (Vincent, Doumayrou, Reilhac, Serfontain, Lucas) c’est une hypothèse à ne pas écarter.

Autre facteur à ne pas écarter, le jeune et talentueux Louis Foursans-Bourdette, 20 ans. Il pourrait bien venir bousculer la hiérarchie (s'il y en a une) et grappiller tu temps de jeu au milieu de ces talents. Il a pris part à 14 rencontres de Top 14 la saison dernière et ne compte sûrement pas s’effacer. Le champion de France observe donc une réserve exceptionnelle au poste, avec trois profils très différents, aux qualités très différentes. Mais le staff du MHR devra faire un choix pour plus de stabilité.

Par Pierre Magne