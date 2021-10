Top 14 : où est passé le spectacle ?

Il aurait été facile de fermer les yeux, de se satisfaire de retrouver des tribunes pleines, de se laisser bercer par l’ambiance populaire qui a tant manqué la saison dernière. Et tant pis si le spectacle sur la pelouse n’est pas toujours au rendez-vous, la liesse populaire offrant à elle seule un regain d’intérêt après une saison à huis clos. Et puis, finalement, les petits bruits de couloirs ont conforté cette sensation que le niveau général du Top 14 n’atteignait pas des sommets en ce début de saison. Ainsi, un manager nous glissait après un succès sans briller qu’il serait « bon que l’on se pose la question de savoir quel rugby on voulait voir ».